Шкільну форму за паспорт: окупанти вигадали новий спосіб паспортизації українців

Російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, пропонують шкільну форму в обмін на отримання паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Так, напередодні навчального року росіяни організували видачу шкільної форми. При її отриманні батьки дітей мають надати паспортні дані. Однак є обов'язкова умова - наявність паспорту Російської Федерації.

У ЦНС наголосили, що таким чином окупанти вкотре використовують складну гуманітарну ситуацію в регіоні для розв'язання своїх проблем і фактично шантажують місцеве населення, щоб змусити отримати "червону макулатуру".

Крім того, Центр національного спротиву закликав повідомляти про колаборантів, які дотичні до процесу видачі російських паспортів.

"Анонімність звернень гарантована", - йдеться у повідомленні.