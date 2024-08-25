Шкільну форму за паспорт: окупанти вигадали новий спосіб паспортизації українців
Російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, пропонують шкільну форму в обмін на отримання паспорта РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Так, напередодні навчального року росіяни організували видачу шкільної форми. При її отриманні батьки дітей мають надати паспортні дані. Однак є обов'язкова умова - наявність паспорту Російської Федерації.
У ЦНС наголосили, що таким чином окупанти вкотре використовують складну гуманітарну ситуацію в регіоні для розв'язання своїх проблем і фактично шантажують місцеве населення, щоб змусити отримати "червону макулатуру".
Крім того, Центр національного спротиву закликав повідомляти про колаборантів, які дотичні до процесу видачі російських паспортів.
"Анонімність звернень гарантована", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у липні стало відомо, що Росія не бере на облік вагітних жінок на захоплених територіях, якщо вони не мають паспорт РФ.
У серпні ЦНС повідомив, що на окупованих територіях запровадили виїзну флюорографію по селах, яка є обов'язковою. Але для отримання так званої "послуги" необхідно мати російський страховий поліс і паспорт громадянина РФ.
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