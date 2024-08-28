РФ у Херсонській області примушує людей відвідувати пропагандистську виставку, - ЦНС
Росіяни в окупованій частині Херсонської області запустили нову пропагандистську виставку, відвідування якої є примусовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Виставка має назву "Росія - моя історія" й звичайно є безкоштовною, адже ніхто на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - ред.) не буде платити за це", - йдеться у повідомленні.
Окупаційні адміністрації вже організували до виставки тури бюджетників, а з вересня примусово виставку відвідають і школярі.
За даними ЦНС, на виставці в кращих традиціях пропаганди відвідувачам розповідають викривлене кремлівське бачення історії щодо існування "окремої цивілізації" з центром у Москві, а також заперечують існування підкорених Кремлем етносів.
В завершення публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про тих, хто допомогає Кремлю в організації відвідування виставки.
Нагадаємо, що РФ придумала новий спосіб паспортизації українців в окупації. Зокрема, окупанти пропонують шкільну форму в обмін на отримання російського паспорта.
Також ми писали, що загарбники розшукують українських дітей, яких не віддали вчитися в російські школи. Під час рейдів, коли такі родини виявляли, ворог погрожував батькам позбавити їх батьківських прав.
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