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РФ у Херсонській області примушує людей відвідувати пропагандистську виставку, - ЦНС

Середа 28 серпня 2024 04:34
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РФ у Херсонській області примушує людей відвідувати пропагандистську виставку, - ЦНС Фото: пропагандистські сувеніри РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в окупованій частині Херсонської області запустили нову пропагандистську виставку, відвідування якої є примусовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Виставка має назву "Росія - моя історія" й звичайно є безкоштовною, адже ніхто на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - ред.) не буде платити за це", - йдеться у повідомленні.

Окупаційні адміністрації вже організували до виставки тури бюджетників, а з вересня примусово виставку відвідають і школярі.

За даними ЦНС, на виставці в кращих традиціях пропаганди відвідувачам розповідають викривлене кремлівське бачення історії щодо існування "окремої цивілізації" з центром у Москві, а також заперечують існування підкорених Кремлем етносів.

В завершення публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про тих, хто допомогає Кремлю в організації відвідування виставки.

Нагадаємо, що РФ придумала новий спосіб паспортизації українців в окупації. Зокрема, окупанти пропонують шкільну форму в обмін на отримання російського паспорта.

Також ми писали, що загарбники розшукують українських дітей, яких не віддали вчитися в російські школи. Під час рейдів, коли такі родини виявляли, ворог погрожував батькам позбавити їх батьківських прав.

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