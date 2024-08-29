ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Захватчики хотят изымать телевизионное оборудование за отказ смотреть "русский мир", - ЦНС

Четверг 29 августа 2024 02:52
UA EN RU
Захватчики хотят изымать телевизионное оборудование за отказ смотреть "русский мир", - ЦНС Фото: захватчики насильно продвигают "русский мир" через пропагандистское телевидение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

У жителей временно оккупированных территорий, которые отказываются смотреть пропагандистские каналы РФ, грозятся отбирать телевизионное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские оккупанты насаждают свое телевидение для увеличения эффективности собственной пропаганды. Они массово раздают телевизионное оборудование для спутникового телевидения "русский год", которое вмещает около двадцати кремлевских каналов.

"Однако местное население не спешит брать домой такие подарки, поскольку не хочет попасть в сети пропаганды врага. Поэтому россияне стали угрожать, что начнут изымать "нелицензионное телевизионное оборудование" тем, кто отказывается устанавливать "русский мир", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях стало известно, что захватчики заставляют жителей временно оккупированных районов Херсонской области посещать пропагандистскую выставку под названием "Россия - моя история".

Кроме того, армия РФ изобрела новый способ пополнить ряды мобилизованных мужчинами с временно оккупированных территорий Украины.

Также захватчики выдают детям школьную форму только при предъявлении паспорта гражданина РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова