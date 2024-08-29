Захватчики хотят изымать телевизионное оборудование за отказ смотреть "русский мир", - ЦНС
У жителей временно оккупированных территорий, которые отказываются смотреть пропагандистские каналы РФ, грозятся отбирать телевизионное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что российские оккупанты насаждают свое телевидение для увеличения эффективности собственной пропаганды. Они массово раздают телевизионное оборудование для спутникового телевидения "русский год", которое вмещает около двадцати кремлевских каналов.
"Однако местное население не спешит брать домой такие подарки, поскольку не хочет попасть в сети пропаганды врага. Поэтому россияне стали угрожать, что начнут изымать "нелицензионное телевизионное оборудование" тем, кто отказывается устанавливать "русский мир", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях
На днях стало известно, что захватчики заставляют жителей временно оккупированных районов Херсонской области посещать пропагандистскую выставку под названием "Россия - моя история".
Кроме того, армия РФ изобрела новый способ пополнить ряды мобилизованных мужчинами с временно оккупированных территорий Украины.
Также захватчики выдают детям школьную форму только при предъявлении паспорта гражданина РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.