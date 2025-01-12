Загарбники хочуть відправляти студентів із Луганська розважати "героїв СВО", - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську фейкова академія культури і мистецтв Матусовского планує відправляти своїх студентів на практику до Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Здебільшого у так звані реабілітаційні центри для терористів "СВО". Там вони працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв".
В ЦНС зазначили, що "така виробнича практика студентів-культурологів - це частина кремлівської політики окупації України".
"Насамперед це спроба русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще - нав’язати відчуття причетності до "руського міра" та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів. І Луганська "академія" культури та мистецтв не єдина", - зазначають в ЦНС.
На тимчасово окупованих територіях загарбники формують списки українців, який планують призвати до армії РФ.
В окупованому Маріуполі російські загарбники не дають компенсації місцевим жителям за житло, що було знищене на початку вторгнення.
Також на окупованих територіях українці без паспорта не зможуть одружитися або вийти заміж.
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