Колаборанти формують списки українців в окупації, яких призвуть до армії РФ, - ЦНС

Росія хоче поповнити свої війська за рахунок українців. Тому окупаційні адміністрації вже почали формувати списки мешканців захоплених територій України, яких планують призвати до лав армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

У ЦНС зауважили, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим відправленням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени мешканці тимчасово окупованих територій, в переважній більшості, проходять службу у Криму.

"Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" та паспортизації", - йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, Кремль весною планує збільшити план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої компанії.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що росіяни знайшли ще один шлях, як мобілізувати людей в окупації до лав російської армії. Зокрема, ворог взявся за банківських боржників, обіцяючи їм списати кредит за підписання контракту з армією РФ.

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