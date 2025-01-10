РФ позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни, - ЦНС

Кремль затвердив ще одну умову, за якої мешканці тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати компенсацію за знищене Росією житло. Однак насправді запроваджений механізм не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, мова йде про ще один етап інвентаризації зруйнованих багатоквартирних будинків. Однак інвентаризовувати немає чого, оскільки ворог зніс такі об'єкти повністю і зачистив усі сліди своїх злочинів

"Це щонайменше 500 багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Водночас розпіарене росіянами будівництво нового житла яке начебто призначено для маріупольців, окупанти роздають зовсім не місцевим жителям. У більшості випадків їх отримують мігранти з віддалених регіонів РФ та завезені гастарбайтери, зокрема із Східної Азії.