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Захватчики хотят отправлять студентов из Луганска развлекать "героев СВО", - ЦНС

Фото: луганских студентов будут отправлять на практику в РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Луганске фейковая академия культуры и искусств Матусовского планирует отправлять своих студентов на практику в Российскую Федерацию.

В основном в так называемые реабилитационные центры для террористов "СВО". Там они будут работать в местных клубах и развлекать культмероприятиями списанных "героев".

В ЦНС отметили, что "такая производственная практика студентов-культурологов - это часть кремлевской политики оккупации Украины".

"Прежде всего это попытка русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще - навязать ощущение причастности к "русскому миру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов. И Луганская "академия" культуры и искусств не единственная", - отмечают в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях захватчики формируют списки украинцев, который планируют призвать в армию РФ.

В оккупированном Мариуполе российские захватчики не дают компенсации местным жителям за жилье, которое было уничтожено в начале вторжения.

Также на оккупированных территориях украинцы без паспорта не смогут жениться или выйти замуж.

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