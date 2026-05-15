Загадковий морський дрон біля берегів Греції міг опинитися там через технічну проблему, - Reuters

Морський дрон, який знайшли у Греції, міг збитися з курсу через технічну несправність. Слідчі припускають, що апарат не встиг подолати далеку відстань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією агентства, військовий морський безпілотник, начинений вибухівкою, виявили рибалки на берегах грецького острова Лефкада 7 травня.
Грецька сторона стверджує, що дрон є українським, хоча Київ офіційно це заперечує. Як заважило Reuters, інцидент уже спричинив дипломатичну напруженість між країнами.
Наразі грецька розвідка та військові підрозділи розбирають безпілотник для визначення його характеристик.
Фахівці також вивчають метадані, щоб встановити місію апарата та зрозуміти, чи був він запущений з материнського корабля, чи з берега (зокрема, розглядалася версія запуску з Лівії через Середземне море).
Джерело в грецькій службі безпеки зазначило, що дрон, найімовірніше, втратив орієнтацію через технічну несправність. Попередні висновки та аналіз залишків пального вказують на те, що він не подолав велику відстань, тому версія із запуском з Лівії є малоймовірною.
Технічний аналіз уже майже завершено, експертам залишилося лише декодувати зашифровані дані.
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наголосив на серйозній небезпеці, яку становив виявлений безпілотник для цивільних суден.
"Це питання дуже серйозне. На цьому судні... була вибухівка, що загрожувало безпеці судноплавства. Я не хочу думати, що означатиме зіткнення пасажирського судна чи будь-якого іншого судна з цим дроном", - заявив Дендіас.
Греція вже поінформувала про подію Європейський Союз.
Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетритіс заявив, що Афіни готові подати офіційну скаргу відразу після завершення розслідування.
Нагадаємо, 12 травня 2026 року в західній частині Греції біля острова Лефкада виявили небезпечну знахідку - морський безпілотник. Глава Міноборони Греції Нікос Дендіас заявив про серйозну загрозу судноплавству та висловив обурення інцидентом.
У грецьких медіа одразу з'явилися припущення, що апарат є українським дроном Magura V3, проте в МЗС України закликали іноземних партнерів не поспішати з передчасними висновками.
Уже наступного дня, 13 травня, компанія Uforce спростувала інформацію грецької сторони. Представники компанії заявили, що виявлений у морі апарат не має жодного відношення до українських Magura, а озвученої Грецією модифікації безпілотника взагалі не існує.
Крім того, інцидент пов'язують з українською військовою присутністю у регіоні. Раніше, на початку квітня 2026 року, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що понад 200 українських військових фахівців розгорнули бази на заході Лівії для боротьби з російським впливом.
Повідомлялося, що офіцери та експерти працюють у трьох локаціях, зокрема в академії ВПС у Місраті, за офіційним погодженням з урядом у Триполі.