Загадочный морской дрон у берегов Греции мог оказаться там из-за технической проблемы, - Reuters

Детали расследования

По информации агентства, военный морской беспилотник, начиненный взрывчаткой, обнаружили рыбаки на берегах греческого острова Лефкада 7 мая.

Греческая сторона утверждает, что дрон является украинским, хотя Киев официально это отрицает. Как отметило Reuters, инцидент уже вызвал дипломатическую напряженность между странами.

Сейчас греческая разведка и военные подразделения разбирают беспилотник для определения его характеристик.

Специалисты также изучают метаданные, чтобы установить миссию аппарата и понять, был ли он запущен с материнского корабля или с берега (в частности, рассматривалась версия запуска из Ливии через Средиземное море).

Источник в греческой службе безопасности отметил, что дрон, скорее всего, потерял ориентацию из-за технической неисправности. Предварительные выводы и анализ остатков горючего указывают на то, что он не преодолел большое расстояние, поэтому версия с запуском из Ливии маловероятна.

Технический анализ уже почти завершен, экспертам осталось только декодировать зашифрованные данные.

Реакция Греции

Министр обороны Греции Никос Дендиас отметил серьезную опасность, которую представлял обнаруженный беспилотник для гражданских судов.

"Этот вопрос очень серьезный. На этом судне... была взрывчатка, что угрожало безопасности судоходства. Я не хочу думать, что будет означать столкновение пассажирского судна или любого другого судна с этим дроном", - заявил Дендиас.

Греция уже проинформировала о происшествии Европейский Союз.

Министр иностранных дел Греции Джордж Герапетритис заявил, что Афины готовы подать официальную жалобу сразу после завершения расследования.