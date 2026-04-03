Українські військові розгорнули бази у Лівії для боротьби з РФ, - RFI
Українські військові фахівці розгорнули діяльність на заході Лівії для протидії російським інтересам. Наразі там нібито перебувають понад 200 офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування RFI.
Присутність українських офіцерів
За інформацією джерел видання, на лівійській території перебувають понад 200 українських офіцерів та експертів. Їхнє розгортання було офіційно узгоджене з урядом у Триполі, який очолює Абдельхамід Дбейбах.
Наразі українські сили нібито зосереджені у трьох ключових локаціях, серед яких академія військово-повітряних сил у Місраті, де також базуються військові підрозділи США, Італії та Туреччини.
Джерела додають, що іншим стратегічним об'єктом є повністю обладнана база у місті Завія, розташована поблизу великого нафтового комплексу Меллітах. Цей пункт забезпечує прямий вихід до моря та використовується для запуску повітряних і морських дронів.
Також українські фахівці використовують штаб 111-ї бригади у Триполі для проведення координаційних зустрічей із представниками лівійської армії.
Умови співпраці та атаки на танкери РФ
За даними джерел, відповідну угоду про присутність підписали у жовтні минулого року за ініціативи українського військового аташе.
В межах домовленостей Україна нібито забезпечує підготовку лівійських військовослужбовців, фокусуючись на експлуатації безпілотних апаратів.
Довгострокові плани сторін також передбачають постачання озброєння та залучення українських інвестицій у нафтовий сектор Лівії.
Журналісти-розслідувачі стверджують, що українські підрозділи безпосередньо причетні до ударів по російських суднах, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.
Зокрема видання пише, що 4 березня 2026 року автономний морський дрон Magura V5 уразив російський ЗПГ-танкер "Арктик Метагаз". Аналогічний інцидент стався у грудні 2025 року з нафтовим танкером "Кенділь", який атакували за 250 кілометрів від узбережжя.
Реакція сторін
Журналісти видання зазначають, що офіційний Київ та лівійський уряд у Триполі наразі утримуються від коментарів щодо оприлюднених фактів.
Водночас російська сторона ще восени 2025 року виступала зі звинуваченнями на адресу прем'єр-міністра Дбейби, закидаючи йому логістичну підтримку українських груп за сприяння британської розвідки.
Політичні лідери регіону вже висловили занепокоєння через перетворення Лівії на черговий майданчик протистояння між Москвою та Києвом.
Атаки на "тіньовий флот" РФ у Середземному морі
Нагадаємо, 3 березня 2026 року в Середземному морі загорівся російський танкер Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебувало під санкціями США та Великої Британії.
Пізніше у РФ назвали цей інцидент актом "міжнародного тероризму" та звинуватили в атаці Україну.
Раніше, у грудні 2025 року, Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у нейтральних водах Середземного моря. Тоді спецслужба оприлюднила відео палаючого судна, підкресливши можливість діставати ворожі цілі далеко за межами Чорноморського регіону.