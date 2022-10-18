ЗАЕС знову підключили до мережі, - МАГАТЕ

Голова Міднародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що 18 жовтня Запорізьку АЕС знову підключили до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередач, що працює, на 750 кіловольт", - зазначив гендиректор компанії.

Водночас Гроссі вказав, що це сталося після того, як з'єднання зі станцією було втрачено третій раз за останні 10 днів.

Окрім цього, за словами голови МАГАТЕ, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.