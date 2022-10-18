UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗАЕС знову підключили до мережі, - МАГАТЕ

Фото: ЗАЕС знову підключили до мережі (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Олег Васьків

Голова Міднародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що 18 жовтня Запорізьку АЕС знову підключили до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередач, що працює, на 750 кіловольт", - зазначив гендиректор компанії.

Водночас Гроссі вказав, що це сталося після того, як з'єднання зі станцією було втрачено третій раз за останні 10 днів.

Окрім цього, за словами голови МАГАТЕ, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.

Нагадаємо, у результаті обстрілу російськими військовими на ЗАЕС 17 жовтня відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

До слова, 17 жовтня окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України