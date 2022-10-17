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Запорізька АЕС знову відключилася від енергомережі через обстріли

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 09:50
Запорізька АЕС знову відключилася від енергомережі через обстріли Фото: Запорізька АЕС відключилася від енергомережі через обстріли (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В результаті обстрілу російськими військовими на Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

"Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС", - йдеться повідомленні.

За даними прес-служби, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів, повідомили в "Енергоатомі".

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС, додали в прес-службі.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС .

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Запорізька АЕС
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