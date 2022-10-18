ЗАЭС снова подключили к сети, - МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что 18 октября Запорожскую АЭС снова подключили к сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи, работающей на 750 киловольт", - отметил гендиректор компании.
В то же время Гросси указал, что это произошло после того, как соединение со станцией было потеряно в третий раз за последние 10 дней.
Кроме этого, по словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.
Напомним, в результате обстрела российскими военными на ЗАЭС 17 октября отключилась последняя линия связи с энергосетью.
К слову, 17 октября оккупанты похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.
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