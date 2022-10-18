ЗАЭС снова подключили к сети, - МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что 18 октября Запорожскую АЭС снова подключили к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи, работающей на 750 киловольт", - отметил гендиректор компании.

В то же время Гросси указал, что это произошло после того, как соединение со станцией было потеряно в третий раз за последние 10 дней.

Кроме этого, по словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.