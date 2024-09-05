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ЗАЕС знову підключена до української енергомережі через дві лінії

Фото: ЗАЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Живлення окупованої Запорізької АЕС двома лініями з української енергосистеми відновлено. Друга пошкоджена лінія електропередачі була повернута в роботу 5 вересня о 14:40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Українські енергетики 5 вересня, о 14:40, повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі. Таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що з 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Окрім цього українські фахівці не могли оглянути місце пошкодження та розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Ситуація на ЗАЕС

Після окупації Запорізької АЕС у березні 2022 року ситуація залишається напруженою. Станція під контролем російських військових, що викликає занепокоєння щодо її безпеки. Персонал працює під тиском, виникають перебої з електропостачанням. МАГАТЕ неодноразово закликало до демілітаризації, проте окупанти перешкоджають доступу до станції.

За словами президента Володимира Зеленського, повернення станції під контроль України розглядається лише політичним шляхом.

11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про пожежу на ЗАЕС. А жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Вже 14 серпня на територію, де відбулась пожежа, спробували потрапити співробітники МАГАТЕ, але не змогли потрапити всередину через заборону окупантів.

Днями глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.

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