ЗАЕС знову підключена до української енергомережі через дві лінії

Ситуація на ЗАЕС

Після окупації Запорізької АЕС у березні 2022 року ситуація залишається напруженою. Станція під контролем російських військових, що викликає занепокоєння щодо її безпеки. Персонал працює під тиском, виникають перебої з електропостачанням. МАГАТЕ неодноразово закликало до демілітаризації, проте окупанти перешкоджають доступу до станції.

За словами президента Володимира Зеленського, повернення станції під контроль України розглядається лише політичним шляхом.

11 серпня голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про пожежу на ЗАЕС. А жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Вже 14 серпня на територію, де відбулась пожежа, спробували потрапити співробітники МАГАТЕ, але не змогли потрапити всередину через заборону окупантів.

Днями глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.

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