ЗАЭС снова подключена к украинской энергосети через две линии

Ситуация в ЗАЭС

После оккупации Запорожской АЭС в марте 2022 года ситуация остается напряженной. Станция под контролем российских военных, вызывающая обеспокоенность по поводу ее безопасности. Персонал работает под давлением, возникают перебои с электроснабжением. МАГАТЭ неоднократно призывало к демилитаризации, однако оккупанты препятствуют доступу к станции.

По словам президента Владимира Зеленского, возвращение станции под контроль Украины рассматривается только политическим путем.

11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о пожаре на ЗАЭС. А жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Уже 14 августа на территорию, где произошел пожар, попытались попасть сотрудники МАГАТЭ, но не смогли попасть внутрь из-за запрета оккупантов.

На днях глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести.

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