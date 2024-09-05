Глава МАГАТЕ заявив, що згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести

Глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроссі сказав про це під час свого чергового візиту на ЗАЕС. Він опублікував відео у соцмережі X, в якому оцінює збитки, стоячи всередині градирні.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

На відео також видно, як Гроссі інспектує насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок і сказав, що справи в Запоріжжі, де з середини 2022 року дислокуються інспектори МАГАТЕ, "дуже крихкі".