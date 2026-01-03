ЗАЕС вночі втратила живлення з однією з високовольтних ліній, - Міненерго

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час Росія неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Останні дії "Ростехнадзору" розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.

Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Втім президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.

Наприкінці грудня Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС.