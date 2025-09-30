UA

ЗАЕС сьомий день на генераторах, один із них уже зламався, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

На Запорізькій атомній електростанції вже сьомий день триває аварійна ситуація. АЕС працює на генераторах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі", - сказав він.

За словами президента, станція зараз забезпечується електрикою від дизель-генераторів, які не призначені для роботи у такому режимі. Зеленський наголосив, що один із генераторів уже вийшов з ладу.

"Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", - заявив Зеленський

Блекаут на ЗАЕС

Варто нагадати, 23 вересня стало відомо, що на Запорізькій АЕС стався вже десятий від початку повномасштабної війни в Україні блекаут. Таким чином станція отримує електроенергію тільки за рахунок дизельних генераторів.

Ввечері 25 вересня в Москві відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Той назвав розмову "своєчасною та важливою", проте конкретних рішень щодо Запорізької АЕС не було оголошено.

Голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков зазначив, що така ситуація може призвести до найгіршого сценарію.

