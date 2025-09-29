ua en ru
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: Держатомрегулювання попереджає про ризик ядерної аварії

Понеділок 29 вересня 2025 17:53
UA EN RU
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: Держатомрегулювання попереджає про ризик ядерної аварії Фото: Держатомрегулювання попереджає про ризик ядерної аварії на ЗАЕС через блекаут (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.

Окупована ЗАЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній - всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", - зазначив Коріков.

За його словами, наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки.

Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки.

Глава Держатомрегулювання наголосив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, 23 вересня "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут. при цьому загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.

У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.

Тому ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.

За даними експертів, на Запорізькій АЕС через тривалий блекаут можливий сценарій Фукусіми.

