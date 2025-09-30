RU

ЗАЭС седьмой день на генераторах, один из них уже сломался, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

На Запорожской атомной электростанции уже седьмой день продолжается аварийная ситуация. АЭС работает на генераторах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети", - сказал он.

По словам президента, станция сейчас обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, которые не предназначены для работы в таком режиме. Зеленский отметил, что один из генераторов уже вышел из строя.

"Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности", - заявил Зеленский

Блэкаут на ЗАЭС

Стоит напомнить, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут. Таким образом станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.

 

Вечером 25 сентября в Москве состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Тот назвал разговор "своевременным и важным", однако конкретных решений по Запорожской АЭС не было объявлено.

Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что такая ситуация может привести к худшему сценарию.

Запорожская АЭСВойна в УкраинеВладимир Зеленский