ЗАЭС седьмой день на генераторах, один из них уже сломался, - Зеленский

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети", - сказал он.

По словам президента, станция сейчас обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, которые не предназначены для работы в таком режиме. Зеленский отметил, что один из генераторов уже вышел из строя.

"Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности", - заявил Зеленский

Блэкаут на ЗАЭС

Стоит напомнить, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут. Таким образом станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.