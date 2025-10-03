ЗАЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів: у Міненерго пояснили, чим це загрожує

"Запорізька АЕС з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу", - розповіла вона.

Юхимчук наголосила, що Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів та їхньої надійності при такому навантаженні.

Також, за словами заступниці міністра, ситуацію ускладнює поступова деградація обладнання та неможливість проведення планових ремонтів і регламентних робіт.

"Це суттєво підвищує ризик відмови генераторів, що може призвести до зупинки системи охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки, а відтак – до розвитку ядерної чи радіаційної аварії", - пояснила Юхимчук.

За дорученням президента Володимира Зеленського Міненерго спільно з МЗС працюють із міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗАЕС.

Українська сторона закликає МАГАТЕ та партнерів вжити всіх можливих заходів для забезпечення негайного проведення відновлювальних робіт на резервній лінії живлення.

Україна готова відремонтувати цю лінію за умови гарантій безпеки для своїх фахівців.