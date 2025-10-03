ЗАЭС больше недели работает от дизель-генераторов: в Минэнерго объяснили, чем это грозит

Запорожская АЭС с 23 сентября работает в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Это создает серьезные риски, поскольку ни генераторы, ни сама станция не рассчитаны на такую длительную работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.
"Запорожская АЭС с 23 сентября находится в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Важно отметить, что генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Кроме того, мы имеем информацию, что на днях россияне уже даже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя", - рассказала она.
Юхимчук отметила, что Украина не имеет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов и их надежности при такой нагрузке.
Также, по словам заместителя министра, ситуацию осложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ.
"Это существенно повышает риск отказа генераторов, что может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, а затем - к развитию ядерной или радиационной аварии", - пояснила Юхимчук.
По поручению президента Владимира Зеленского Минэнерго совместно с МИД работают с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание мира к ситуации на ЗАЭС.
Украинская сторона призывает МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры для обеспечения немедленного проведения восстановительных работ на резервной линии питания.
Украина готова отремонтировать эту линию при условии гарантий безопасности для своих специалистов.
Начиная с 23 сентября, на Запорожской атомной электростанции зафиксирован уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. По данным "Энергоатома", вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.
В то же время российские оккупанты препятствуют восстановлению электроснабжения. Такая ситуация создает угрозу ядерной аварии, на что уже обратили внимание в Международном агентстве по атомной энергии.
Сейчас ЗАЭС питается от дизель-генераторов.
Между тем в Госатомрегулирования предупредили, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС, то температура воды в реакторах возрастет и это может привести к ядерной аварии.