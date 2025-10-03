ЗАЭС больше недели работает от дизель-генераторов: в Минэнерго объяснили, чем это грозит

"Запорожская АЭС с 23 сентября находится в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Важно отметить, что генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Кроме того, мы имеем информацию, что на днях россияне уже даже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя", - рассказала она.

Юхимчук отметила, что Украина не имеет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов и их надежности при такой нагрузке.

Также, по словам заместителя министра, ситуацию осложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ.

"Это существенно повышает риск отказа генераторов, что может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, а затем - к развитию ядерной или радиационной аварии", - пояснила Юхимчук.

По поручению президента Владимира Зеленского Минэнерго совместно с МИД работают с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание мира к ситуации на ЗАЭС.

Украинская сторона призывает МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры для обеспечения немедленного проведения восстановительных работ на резервной линии питания.

Украина готова отремонтировать эту линию при условии гарантий безопасности для своих специалистов.