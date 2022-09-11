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ЗАЭС после остановки питается от энергосистемы Украины через внешнюю линию, - источники

Фото: ЗАЭС после остановки питается от энергосистемы Украины через внешнюю линию (facebook com rostinfocom)
Автор: Валерия Полищук, Юрий Дощатов

Запорожская атомная энергостанция после остановки сегодня утром запитана от энергосистемы Украины через внешнюю линию.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в атомной сфере Украины.

Если вдруг электроснабжение станции прекратится по каким-то причинам, будет подключено питание от дизель генераторов. Имеющегося на станции топлива хватит на несколько дней, но запасы дизеля могут пополняться, отметил собеседник.

Напомним, в ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Сейчас идет подготовка к его переходу в холодное состояние.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на ЗАЭС. В документе агентство хочет призвать РФ прекратить боевые действия вокруг станции.

Ранее МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси предложил создать вокруг ЗАЭС зону безопасности и планирует обсудить эту инициативу з Россией и Украиной.

Кроме того, агентство призвало к полному прекращению обстрелов ЗАЭС, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.

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