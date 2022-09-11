ЗАЕС після зупинки живиться від енергосистеми України через зовнішню лінію, - джерела

Якщо раптом електропостачання станції припиниться з якихось причин, буде підключено живлення від дизель-генераторів. Наявного на станції палива вистачить на кілька, але запаси дизеля можуть поповнюватися, зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, в ніч на неділю 11 вересня енергоблок № 6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Зараз йде підготовка до його переходу в холодний стан.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ готує резолюцію щодо ситуації на ЗАЕС. У документі агентство хоче закликати РФ припинити бойові дії навколо станції.

Раніше МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.

При цьому гендиректор агентства Рафаель Гроссі запропонував створити навколо ЗАЕС зону безпеки і планує обговорити цю ініціативу з Росією і Україною.

Крім того, агентство закликало до повного припинення обстрілів ЗАЕС, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.