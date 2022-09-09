МАГАТЭ намерено публично призвать РФ остановить боевые действия вокруг ЗАЭС, - Reuters

МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на Запорожской АЭС. В документе агентство хочет призвать Россию прекратить боевые действия вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Проект резолюции готовят Польша и Канада. Его представят на следующей неделе на заседании совета управляющих МАГАТЭ, который состоит из 35 стран.

"Агентство осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации на ядерных объектах в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ хочет призвать Россию немедленно принять меры и прекратить все боевые действия на ядерных объектах Украины.