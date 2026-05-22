ЗАЕС за крок від блекауту: МАГАТЕ терміново просить про перемир'я

Запорізька АЕС тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. МАГАТЕ веде переговори про локальне перемир'я, щоб встигнути її відремонтувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Читайте також: Зеленський обговорить з главою МАГАТЕ мирну деокупації ЗАЕС
З 24 березня ЗАЕС живиться виключно від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Головну лінію 750 кВ "Дніпровська" тоді відключили.
За цей час на станції зафіксували три окремі випадки повного зникнення зовнішнього живлення. МАГАТЕ зараз домовляється з Україною та Росією про тимчасове локальне припинення вогню - щоб провести ремонт.
Команда МАГАТЕ на ЗАЕС дізналася про кілька атак безпілотників поблизу об'єкта та у сусідньому Енергодарі, де живе більшість персоналу станції. Зокрема, в одній з атак, за даними, було задіяно до 40 дронів.
У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку, але не вибухнув - жертв і пошкоджень не було. Команда МАГАТЕ не змогла підтвердити цей факт: станція повідомила про інцидент лише через два дні, а уламки вже прибрали.
"Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки", - заявив Гроссі.
Як повідомляло РБК-Україна, 3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу ЗАЕС. Постраждалих тоді не було, але МАГАТЕ одразу зажадало доступу до об'єкта.
Тим часом наступного дня після тієї атаки команда агентства виявила пошкодження метеорологічного обладнання лабораторії - частина засобів радіаційного моніторингу вийшла з ладу.