Головна » Новини » Війна в Україні

МАГАТЕ відреагувало на атаку безпілотника біля ЗАЕС

22:15 03.05.2026 Нд
2 хв
У МАГАТЕ вимагають доступу до атакованого об'єкта
aimg Сергій Козачук
МАГАТЕ відреагувало на атаку безпілотника біля ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. Повідомлень про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

Деталі інциденту

Як повідомили в МАГАТЕ, безпілотник був спрямований на Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ЗЛК), яка розташована за межами периметра станції.

Наразі залишається невідомим, чи було пошкоджено лабораторію в результаті удару.

Реакція МАГАТЕ

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на місці події, вже запросила доступ до лабораторії.

Генеральний директор Рафаель Гроссі засудив такі дії та наголосив на небезпеці для ядерних об'єктів.

"Будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, що МАГАТЕ регулярно фіксує загрози для ядерних та енергетичних об'єктів в Україні через бойові дії та посилює свою присутність для контролю за безпекою.

Зокрема, навесні 2026 року біля Запорізької АЕС дрон вбив водія - тоді удар припав по транспортній майстерні поблизу майданчика станції, що вкотре підкреслило ризики для життя персоналу.

Для оцінки стану критичної інфраструктури, від якої залежить робота АЕС, МАГАТЕ направило місію в Україну для перевірки підстанцій АЕС. Ця перевірка стала вже сьомою такою місією агентства.

Крім того, після атак на енергетичні об'єкти МАГАТЕ посилює контроль над ЧАЕС після пошкодження саркофагу "Шахедом". Тоді агентство направило додаткових експертів для оцінки безпеки пошкодженого нового безпечного конфайнменту (НБК).

Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
