МАГАТЕ відреагувало на атаку безпілотника біля ЗАЕС

Безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. Повідомлень про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії .

Деталі інциденту

Як повідомили в МАГАТЕ, безпілотник був спрямований на Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ЗЛК), яка розташована за межами периметра станції.

Наразі залишається невідомим, чи було пошкоджено лабораторію в результаті удару.

Реакція МАГАТЕ

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на місці події, вже запросила доступ до лабораторії.

Генеральний директор Рафаель Гроссі засудив такі дії та наголосив на небезпеці для ядерних об'єктів.

"Будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці", - заявив Гроссі.