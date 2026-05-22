Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЗАЭС в шаге от блэкаута: МАГАТЭ срочно просит о перемирии

15:06 22.05.2026 Пт
2 мин
МАГАТЭ предупреждает о риске полного обесточивания ЗАЭС
aimg Елена Чупровская
Фото: ЗАЭС в шаге от блэкаута (Getty Images)

Запорожская АЭС держится на единственной резервной линии электроснабжения. МАГАТЭ ведет переговоры о локальном перемирии, чтобы успеть ее отремонтировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Одна линия на весь реактор

С 24 марта ЗАЭС питается исключительно от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Главную линию 750 кВ "Днепровская" тогда отключили.

За это время на станции зафиксировали три отдельных случая полного исчезновения внешнего питания. МАГАТЭ сейчас договаривается с Украиной и Россией о временном локальном прекращении огня - чтобы провести ремонт.

Дроны над станцией и городом

Команда МАГАТЭ на ЗАЭС узнала о нескольких атаках беспилотников вблизи объекта и в соседнем Энергодаре, где живет большинство персонала станции. В частности, в одной из атак, по данным, было задействовано до 40 дронов.

В субботу дрон со взрывчаткой якобы упал возле машинного зала первого энергоблока, но не взорвался - жертв и повреждений не было. Команда МАГАТЭ не смогла подтвердить этот факт: станция сообщила об инциденте только через два дня, а обломки уже убрали.

"Присутствие дронов и взрывчатки на атомной электростанции неприемлемо, поскольку оно резко увеличивает и без того значительные риски для ядерной безопасности", - заявил Гросси.

Как сообщало РБК-Украина, 3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи ЗАЭС. Пострадавших тогда не было, но МАГАТЭ сразу потребовало доступа к объекту.

Тем временем на следующий день после той атаки команда агентства обнаружила повреждения метеорологического оборудования лаборатории - часть средств радиационного мониторинга вышла из строя.

