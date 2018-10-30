Задолженность по зарплате с начала года выросла на полмиллиарда, - Госстат

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Больше трети долгов накопилось в Донецкой и Луганской областях

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 октября 2018 года составила 2889 млн грн млн грн, что на 177 млн грн (на 6,5%) больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

С начала года задолженность по зарплатам выросла на 521 млн грн (на 22%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 1702 млн грн, что на 180 млн грн (на 12%) больше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (508 млн грн) и Луганской (579 млн грн) областях.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2018 года составила 9042 грн, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 23,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.