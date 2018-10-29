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Темпи зростання реальних зарплат українців у вересні уповільнились до 12,9%

Новини » Фінанси    29.10.2018 - 17:57
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зростання реальних зарплат уповільнилося через стрибок інфляції у вересні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2018 року склала 9042 грн, збільшившись порівняно з вереснем минулого року на 23,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у вересні 2018 року до вересня 2017 року зросла на 12,9%. Раніше Держстат повідомляв про зростання реальної зарплати в серпні до 15,7%.

Найвища нарахована зарплата у вересні була в Києві - 13614 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 7062 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 7000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 15956 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 5730 грн.

Темпи зростання реальних зарплат українців у вересні уповільнились до 12,9%

Нагадаємо, що згідно з законом про держбюджет, з 1 січня мінімальна заробітна плата зросла на 16% - з 3200 до 3723 грн, середньомісячна заробітна плата в 2018 році складе 8629 грн і в реальному вираженні збільшиться на 10,9%.

Відзначимо, у проекті держбюджету на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%.

 

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