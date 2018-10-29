Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат

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За затримку зарплат пропонується платити працівнику облікову ставку НБУ

Міністерство соціальної політики розробило проект закону "щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Згідно з повідомленням, проектом пропонується запровадити такі новації:

- зобов’язання роботодавця сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 днів;

- надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плат належної працівникові, на термін більше 15 днів;

- виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

"Наразі проект закону направлено на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу", - повідомили в прес-службі міністерства.

Нагадаємо, що заборгованість по зарплатах перед шахтарями у жовтні 2018 року становила 488 млн гривень.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року.