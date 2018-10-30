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Заборгованість із зарплат з початку року зросла на півмільярда, - Держстат

Новини » Фінанси    30.10.2018 - 11:05
Ілюстративне фото (torange.biz)
Ілюстративне фото (torange.biz)

Більше третини боргів накопичилися в Донецькій та Луганській областях

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2018 року становила 2889 млн грн млн грн, що на 177 млн грн (на 6,5%) більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

З початку року заборгованість із зарплат зросла на 521 млн грн (на 22%).

Заборгованість із зарплат з початку року зросла на півмільярда, - Держстат

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня становила 1702 млн грн, що на 180 млн грн (на 12%) більше, ніж місяць тому.

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (508 млн грн) і Луганській (579 млн грн) областях.

Нагадаємо, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2018 року склала 9042 грн, збільшившись порівняно з вереснем минулого року на 23,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.

Темпи зростання реальних зарплат українців у вересні уповільнились до 12,9% Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат
Новини України Державна служба статистикизадолженностьзарплата
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