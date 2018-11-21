Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 422 млн гривен

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина/Виталий Носач)

Долги за газ составляют 48,6 млрд гривен

Задолженность контрагентов, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 48,5 млрд гривен, то есть уменьшилась на 422 млн гривен, или на 0,9% за неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Отмечается, что в течение недели производители тепла уменьшили долг на 241 млн гривен (1%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) увеличили долг на 214 млн гривен (6,1%), а региональные предприятия сбыта газа сократили долг на 395 млн гривен (1,9%).

По состоянию на 20 ноября 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 28,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 27 млн гривен (0,1%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 20,1 млрд гривен и уменьшилась на 395 млн грн (1,9%) по сравнению с прошлой неделей.

Долги промышленных предприятий сократились на 18 млн гривен (0,7%) и составляют около 2,8 млрд гривен.

"Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 151 млн грн (5,9%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 2,7 млрд гривен", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по словам председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, с начала этого года за 10 месяцев "Нафтогаз" уплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений.