Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" зменшилась на понад 1 млрд гривень

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Борги за газ складають 45,6 млрд гривень

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 45,6 млрд грн, тобто зменилась на 1038 млн грн, або на 2,2% за тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАК.

Зазначається, що протягом тижня виробники тепла збільшили борг на 74 млн гривень (0,3%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) зменшили борг на 24 млн грн (0,7%), регіональні газозбутові підприємства - на 1 088 млн грн (5,6%).

"Станом на 30 жовтня 2018 сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 27,2 млрд гривень. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 50 млн гривень (0,2%)", - зазначили в НАК.

Крім того, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 18,4 млрд гривень. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 088 млн грн (5,6%).

Заборгованість промислових підприємств складає близько 2,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 млн грн (0%).

Борги "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшились на 43 млн гривень (1,8%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 2,3 млрд гривень.

Нагадаємо, у жовтня "Нафтогаз " списав Києву в особі КП "Київтеплоенерго" близько 1 млрд гривень. штрафних санкцій за накопичені ПАТ "Київенерго" борги за поставлений газ.