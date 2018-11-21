Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" зменшилась на 422 млн гривень

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна/Віталій Носач)

Борги за газ становлять 48,6 млрд гривень

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 48,5 млрд гривень, тобто зменшилась на 422 млн гривень, або на 0,9% за тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАК.

Зазначається, що протягом тижня виробники тепла зменшили борг на 241 млн гривень (1%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) збільшили борг на 214 млн гривень (6,1%), а регіональні газозбутові підприємства скоротили борг на 395 млн гривень (1,9%).

Станом на 20 листопада 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 28,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 27 млн гривень (0,1%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 20,1 млрд гривень та зменшилась на 395 млн грн (1,9%) у порівнянні з минулим тижнем.

Борги промислових підприємств скоротились на 18 млн гривень (0,7%) та складають близько 2,8 млрд гривень.

"Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 151 млн грн (5,9%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 2,7 млрд гривень", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, за словами голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, від початку цього року за 10 місяців "Нафтогаз" сплатив до держбюджету України близько 103 млрд гривень, що становить 17% від всіх бюджетних надходжень.