Задолженность льготников перед "Нафтогазом" за неделю увеличилась на треть

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Рост задолженности в течение третьей недели месяца является типичным явлением

Задолженность контрагентов, которые получают газ от НАК "Нафтогаз Украины" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО) за неделю увеличилась на 36,4% (на15,3 млрд грн) до 57,5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Как отметили в пресс-службе, за неделю производители тепла увеличили долг на 6 114 млн грн (26,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 928 млн грн (31,5%), региональные газоcбытовые предприятия - на 8 300 млн грн (50,7%).

По состоянию на 18 декабря 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 32,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 042 млн грн (27,3%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 8 300 млн грн (50,7%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 19 млн грн (0,7%) и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 1 607 млн грн (95,6%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,3 млрд грн.

"Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в ноябре 2018 года, а расчеты населения за услуги по поставкам тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца", - подчеркнули в НАК.

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились на 400 млн кубометров и на 12 декабря 2018 года составили 15,3 млрд кубометров.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с крупнейшими запасами газа за четыре года. По данным "Нафтогаза", в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.