Запасы газа в хранилищах упали ниже прошлогоднего уровня

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В ПХГ на 12 декабря было на 300 млн кубометров меньше газа, чем на эту дату в прошлом году

За последнюю неделю объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились на 400 млн кубометров и на 12 декабря составили 15,3 млрд кубометров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украина".

По данным компании, этот объем на 300 млн кубометров меньше, чем на эту же дату в 2017 году, когда в ПХГ находилось 15,6 млрд кубометров газа.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с крупнейшими запасами газа за четыре года. По данным "Нафтогаза", в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составил 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В ноябре суточная добыча природного газа в Украине достиг показателя в 59 млн кубометров в сутки, что соответствует годовому 21,5 млрд кубометров и является самым высоким значением за последние как минимум четыре года.