Заборгованість пільговиків перед "Нафтогазом" за тиждень збільшилася на третину

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зростання заборгованості протягом третього тижня місяця є типовим явищем

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від НАК "Нафтогаз України" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО) за тиждень збільшилась на 36,4% (на15,3 млрд грн) до 57,5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначили в прес-службі, за тиждень виробники тепла збільшили борг на 6 114 млн грн (26,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) - на 928 млн грн (31,5%), регіональні газозбутові підприємства - на 8 300 млн грн (50,7%).

Станом на 18 грудня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 32,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 7 042 млн грн (27,3%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 8 300 млн грн (50,7%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 19 млн грн (0,7%) та складає близько 2,8 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 1 607 млн грн (95,6%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,3 млрд грн.

"Зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у листопаді 2018 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця", - наголосили в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зменшились на 400 млн кубометрів та на 12 грудня 2018 року становили 15,3 млрд кубометрів.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки. За даними "Нафтогазу", у підземних сховищах містилося 17,1 млрд кубометрів.