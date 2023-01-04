Вагнерівці вивезли місцевих з-під Бахмута на фільтрацію, - ЦНС

Загарбники пояснюють таку "евакуацію" до Ростова нібито гуманними намірами захистити людей від бойових дій.

"Насправді мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію", - підкреслює Центр.

ЦНС зазначає, що водночас росіяни обстрілюють Олешки та Нову Каховку, щоб мати аналогічні підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів. Їхня мета - подальше затримання або розселення українців у віддалених регіонах Росії.

"Зауважимо, що окупанти, крім того, блокують виїзд людей з тимчасово окупованих територій на території, підконтрольні уряду України, що також свідчить про справжні наміри ворога, а саме про депортацію українців", - зауважує Центр національного спротиву.