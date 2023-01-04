Вагнерівці вивезли місцевих з-під Бахмута на фільтрацію, - ЦНС
Російські окупанти з ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута близько 30 місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Загарбники пояснюють таку "евакуацію" до Ростова нібито гуманними намірами захистити людей від бойових дій.
"Насправді мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію", - підкреслює Центр.
ЦНС зазначає, що водночас росіяни обстрілюють Олешки та Нову Каховку, щоб мати аналогічні підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів. Їхня мета - подальше затримання або розселення українців у віддалених регіонах Росії.
"Зауважимо, що окупанти, крім того, блокують виїзд людей з тимчасово окупованих територій на території, підконтрольні уряду України, що також свідчить про справжні наміри ворога, а саме про депортацію українців", - зауважує Центр національного спротиву.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово підконтрольних російським окупантам територіях Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.
Раніше ми писали, що окупантам зриває дах - є інформація про розстріли цивільних у Луганській області.
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