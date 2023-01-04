ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 04 січня 2023 12:13
Окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах Фото: окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вводять "комендантські дні" у тимчасово окупованому Токмаку та найближчих селах Запорізької області - виходити на вулицю в ці дні категорично заборонено. Крім того, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня", - розповів він.

За його словами, окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації.

Так, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейковій комендатурі.

"При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто", - додав Федоров.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 січня, повідомили про вибухи у Токмаку Запорізької області. Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила "поліція". Місцеві жителі бачили, як загиблих у чорних пакетах завантажували до КамАЗів із червоними хрестами та вивозили.

Нагадаємо, українські військові 2 січня завдали потужних ударів по російських окупантах у Запорізькій області. Підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет