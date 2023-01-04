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Всіх на мобілізацію. В Криму планують відраховувати студентів з заборгованістю, - ЦНС

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Крим, Середа 04 січня 2023 16:45
Всіх на мобілізацію. В Криму планують відраховувати студентів з заборгованістю, - ЦНС Фото: в Криму планують відраховувати студентів з заборгованістю (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Плануючи масову мобілізацію, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади в Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість в навчанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

"На тимчасово окупованому півострові триває підготовка до нової хвилі мобілізації. В її межах так званим "університетам" на півострові прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації та мають академічну заборгованість", - заявлять в ЦНС.

За словами Центру національного спротиву, ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, хоча зазвичай студенти здавали борги до початку нової сесії.

До таких дій окупантів спонукає наявність відтермінування від мобілізації на час навчання в вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму йде активна мобілізація, нині росіяни розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у війні в Україні та підлягають призову.

Загалом з початку оголошення злочинної мобілізації Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.

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