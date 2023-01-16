Задіють всі аеродроми та полігони: у Білорусі розпочалися масштабні навчання з Росією

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.
Повідомляється, що від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Так, Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
У ході навчання планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:
Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.
Як повідомлялося раніше, у першому кварталі 2023 року в Білорусі заплановані нові навчання - муштруватимуть територіальну оборону.
Крім того, аналітики ISW оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та вступ Білорусі у війну проти України.
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