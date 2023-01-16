UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Задіють всі аеродроми та полігони: у Білорусі розпочалися масштабні навчання з Росією

Фото: у Білорусі розпочалися масштабні навчання за участю Росії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Так, Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

У ході навчання планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:

  • ведення повітряної розвідки;
  • спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
  • авіаційна підтримка угруповань військ;
  • висадка тактичного повітряного десанту;
  • доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Як повідомлялося раніше, у першому кварталі 2023 року в Білорусі заплановані нові навчання - муштруватимуть територіальну оборону.

Крім того, аналітики ISW оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та вступ Білорусі у війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація