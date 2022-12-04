У Кремлі вважають, що в Україні нібито готується "провокація" для зриву транзиту аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса". У цій "операції" беруть участь навіть спецслужби Британії та ПВК Канади, які нібито "допомагають" здійснити задумане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Видання, публікуючи цю інформацію посилається на якесь "військово-дипломатичне джерело", причому не називаючи його ім'я.

За його даними, як пишуть РИА Новости, "на Одеському припортовому заводі Київ має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і обставити це як "ракетний удар" ЗС РФ".

Неназване джерело запевняє, що цю "провокацію" Київ готує нібито "під контролем британських спецслужб та за допомогою канадської ПВК GardaWorld".

РосЗМІ пишуть, що головна мета "підриву", яку порівнюють у РФ з диверсією на "Північних потоках" нібито "позбавити Росію можливості постачати аміак в інші країни, насамперед у країни, що розвиваються".

Що відомо про ситуацію на "Північних потоках"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів. Вони, як вважають шведські спеціалісти, трапились в тому районі, де проходять газопроводи.

В Росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".

А в НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії. Північноатлантичний альянс планує обговорити захист інфраструктури після нещодавніх диверсій на "Північних потоках" та не виключають можливість застосування 5 статті у відповідь.