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Задержка поездов может составить до 2 часов. "Укрзализныця" обновила данные

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Воскресенье 11 сентября 2022 23:04
Задержка поездов может составить до 2 часов. "Укрзализныця" обновила данные Фото: "Укрзализныця" обновила данные по задержкам поездов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Ряд поездов задерживается из-за перебоев с электроснабжением, которые возникли в результате обстрелов россиянами критической инфраструктуры. Задержка рейсов составляет от 15 минут до почти двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По состоянию на 22:00

  • поезд №163 Харьков - Киев отправился с задержкой 32 мин;
  • поезд №1 Харьков - Ивано-Франковск задержится на 1 ч 45 мин;
  • поезд №7 Харьков - Одесса отправится с задержкой 15 мин.
  • поезд №17 Харьков - Львов задерживается на 45 мин;
  • поезд №259 Сумы - Ивано-Франковск - задержка 38 мин;
  • поезд №786 Киев - Шостка - задержка 40 мин.

Отмечается, что ситуация находится под полным контролем, посадка и высадка пассажиров продолжаются на всех вокзалах. Питание на отдельных участках уже восстановлено.

УЗ сообщает, что пассажиров пригородных поездов не оставят на станциях - их сажают в поезда дальнего следования, которые останавливают на необходимых остановках.

В Полтавской области пригородное движение возобновлено, задержки составляют до 1 часа.

Пригородный поезд со станции Чаплино до Днепра возобновил движение. Он направляется с задержкой 44 мин, а из Днепра в Лозовую ожидает тепловоз в ближайшие минуты.

Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом из-за ударов россиян по объектам инфраструктуры.

Кроме того, "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом.

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