Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины

В пятницу, 25 июня, рядом западных областей Украины прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали бедствия во Львове, а также в Ровенской области.
О последствиях урагана - в материале РБК-Украина.
Первым под непогоду попал сегодня Львов. Там сильные порывы ветра валили деревья на припаркованные автомобили и проезжую часть. Непогода также вызвала перебои в электроснабжении, поэтому весь общественный электротранспорт не работает.
Из-за непогоды во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Однако ситуация в городе, как заявили местные власти, сейчас контролируемая.
В результате урагана пострадал один человек. На пострадавшего упало дерево. А на улице Городоцкой-Выговского полицейские спасли из затопленного подземного перехода двух женщин.
"Укрзализныця" предупредила, что из-за непогоды во Львове может быть задержка в курсировании поездов. Из Львова с задержкой отправились поезда:
Кроме того, с задержкой следуют еще два поезда:
Фото: непогода во Львове (facebook.com/comfycity.lviv)
После Львова непогода перешла на территорию Ровенской области. Из-за сильного ветра на один из автобусов упало дерево, но, по предварительной информации, никто не пострадал.
Кроме того, на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо, а дороги микрорайона Южный и улицы Черновола в Ровно засыпало ветвями деревьев. Из-за непогоды спасатели рекомендовали жителям области воздержаться от выхода на улицу.