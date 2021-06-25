Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины

Поваленные деревья и пострадавший во Львове

Первым под непогоду попал сегодня Львов. Там сильные порывы ветра валили деревья на припаркованные автомобили и проезжую часть. Непогода также вызвала перебои в электроснабжении, поэтому весь общественный электротранспорт не работает.

Из-за непогоды во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Однако ситуация в городе, как заявили местные власти, сейчас контролируемая.

В результате урагана пострадал один человек. На пострадавшего упало дерево. А на улице Городоцкой-Выговского полицейские спасли из затопленного подземного перехода двух женщин.

Из-за непогоды во Львове могут задержаться поезда

"Укрзализныця" предупредила, что из-за непогоды во Львове может быть задержка в курсировании поездов. Из Львова с задержкой отправились поезда:

№22 Трускавец-Харьков - задержка составила 1 час;

№ 3 Ужгород-Запорожье - задержка составила 28 минут;

№ 232 Ивано-Франковск-Геническ - задержка составила 52 минуты;

№ 749 Киев-Ивано-Франковск - задержка около часа.

Кроме того, с задержкой следуют еще два поезда:

110 Львов-Херсон - (задержка составляет 7 минут);

"Прикарпатский Экспресс".

Фото: непогода во Львове (facebook.com/comfycity.lviv)

Жителей ровненькой области просят не выходить из дома

После Львова непогода перешла на территорию Ровенской области. Из-за сильного ветра на один из автобусов упало дерево, но, по предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо, а дороги микрорайона Южный и улицы Черновола в Ровно засыпало ветвями деревьев. Из-за непогоды спасатели рекомендовали жителям области воздержаться от выхода на улицу.