В Украине задерживается часть поездов из-за сильной бури во Львове

В Украине поезда дальнего следования и пригородные, которые следуют через Львов, идут с задержкой до получаса. Причиной задержки пассажирских составов связаны с сильной бурей, которая обрушилась на город днем 25 июня.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов на Львовской станции", - отметили в УЗ и призвали пассажиров не покидать свои места в вагонах.

В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой из Львова отправились такие поезда:

№22 Трускавец - Харьков - задержка составила 1 час;

№ 3 Ужгород - Запорожье - задержка составила 28 минут;

№ 232 Ивано-Франковск - Геническ - задержка составила 52 минуты;

№ 749 Киев - Ивано-Франковск - задержка около часа.

Исполняющий обязанности члена правления УЗ Александр Перцовский в свою очередь сообщил о задержке еще нескольких поездов и изменении маршрутов их следования.

По его данным, с задержкой следуют следующие поезда: