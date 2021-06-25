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Непогода на западе Украины: жителей Ровенской области просят не выходить из дома

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Ровно, Пятница 25 июня 2021 21:15
Непогода на западе Украины: жителей Ровенской области просят не выходить из дома Фото: непогода в Ровно (facebook.com/RivneSAD)
Автор: РБК-Украина

В результате сильной бури на территории Ровенской области, ГСЧС призывает местных жителей не покидать свои дома без надобности. Граждане сообщают о поваленных деревьях и избитых автомобилях.

Об этом пишет пресс-служба местного управления ГСЧС.

Отмечается, что подразделения центрального органа продолжают получать звонки от жителей Ровенской области и экстренно реагируют на все вызовы.

Согласно информации местного издания Радиотрек, дороги микрорайона Южный и улицы Черновола засыпаны ветвями деревьев, а на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо.

В районе Житинского кольца очевидцы сняли песчаную бурю.

Также сообщается, что на один из автобусов упало дерево. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Ровенский Гидрометцентр предупреждает о существенной непогоде не только в пятницу, но и в субботу, 26 июня. Ожидаются грозы, значительные кратковременные ливни, а также град и шквалы 15-20 м/с.", - отмечает пресс-служба метеорологического центра.

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