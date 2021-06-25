Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України

У п'ятницю, 25 червня, низкою західних областей України пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру та сильна злива наробили лиха у Львові, а також у Рівненській області.
Про наслідки буревію - в матеріалі РБК-Україна.
Першим під негоду потрапив сьогодні Львів. Там сильні пориви вітру валили дерева на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Негода також спричинила перебої в електропостачанні, тому весь громадський електротранспорт не працює.
Через негоду у Львові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення. Однак ситуація у місті, як заявила місцева влада, наразі контрольована.
В результаті буревію постраждала одна людина. На постраждалу особу впало дерево. А на вулиці Городоцькій-Виговського поліцейські врятували з затопленого підземного переходу двох жінок.
"Укрзалізниця" попередила, що через негоду у Львові може бути затримка у курсуванні потягів. Зі Львова із затримкою вирушили потяги:
Крім того, із затримкою слідують ще два потяги:
Фото: негода у Львові (facebook.com/comfycity.lviv)
Після Львова негода перейшла на територію Рівненської області. Через сильний вітер на один з автобусів впало дерево, але, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Крім того, на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце, а дороги мікрорайону Південний та вулиці Чорновола у Рівному засипало гіллям дерев. Через негоду рятувальники рекомендували мешканцям області утриматися від виходу на вулицю.