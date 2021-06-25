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В результате сильной бури во Львове пострадал человек

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Львов, Пятница 25 июня 2021 20:23
В результате сильной бури во Львове пострадал человек Фото: сильная буря во Львове (facebook.com/MNSLVIV)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области пострадал один человек в результате падения дерева из-за мощных ливня и бури. Для дальнейшей ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 80 человек личного состава.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что после ливня была затоплена одна улица и десять частных домов. Буря сорвала крыши с 8 жилых домов и административного здания. Общественный электротранспорт временно прекратил работу.

В частности, ГСЧС пишет о пострадавшем человеке в результате падения дерева. Неподалеку от церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей.

"Метеорологическая станция Львова отметила шквальные усиления ветра с максимальными порывами 27 м/с", - отмечает прессслужба гидрометеорологического центра.

Также патрульная полиция сообщила об освобождении двух женщин из затопленного перехода на улице Городоцкой-Выговского.

"На 612 км автодороги М — 06 (Киев-Чоп) упало дерево на проезжую часть, движение полностью блокировалось. В течение часа мы, ГСЧС и дорожные службы восстановили проезд на трассе международного значения”, - пишет пресс-служба органа.

В ЛКП "Львовэлектротранс", со своей стороны, отметили, что подачу тока возобновят лишь после полного прекращения непогоды.

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