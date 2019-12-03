Задержаны подозреваемые в убийстве сына депутата, а в СН выбрали замену Яременко: новости за 2 декабря

В СН выбрали новую кандидатуру на пост главы комитета внешней политики, задержаны подозреваемые в покушении на депутата Вячеслава Соболева, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 2 декабря, - в материале РБК-Украина

В "Слуге народа" выбрали замену Яременко на посту главы комитета внешней политики

В понедельник, 2 декабря, фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook. По ее словам, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.

Бывший глава Богдан Яременко написал заявление об отставке после того,как оказался в центре скандала- во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Покушение на Соболева: один из киллеров три года воевал на Донбассе

2 декабря столичная полиция задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что целью был сам депутат Киевского областного совета.

Командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе.

В Киеве произошла стрельба в кафе, есть пострадавшие

В Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла стрельба в одном из кафе, в результате которой пострадали несколько человек.

Сообщается, что стрельба произошла в кафе "Баку" на улице Антоновича, 88. Конфликт возник между несколькими иностранцами, которые открыли огонь из травматического оружия.

САП открыла дело из-за записей разговоров нардепа Корявченкова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию ГПУ. На записи нардеп Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова.

Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу.

УЗ планирует в 2020 году повышать цены на билеты каждый месяц

АО "Укрзализныця" планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

Зверобой обратилась к украинцам

Марусю Зверобой, у которой 28 ноября ГБР и СБУ провело обыски, изъяв незарегистрированное оружие, телефон и блокнот, заблокировали в социальных сетях. Волонтер записала новое видеообращение, которое распространяют те, кто ее поддерживают.

Правоохранители "взялись" за 41-летнюю ветерана АТО после того, как она в прямом эфире раскритиковала общение Зеленского с добровольцами на Донбассе, сказав, что во время такой поездки президент может стать объектом покушения. В прокуратуре расценили подобные слова, как "угрозу жизни президенту".

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 3 декабря существенно ухудшится, в пяти областях прогнозируют значительный снег.

В течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.